Anyuri sorprende con cabello corto a pocas horas de abrir concierto de Wisin y Yandel

La cantante panameña de música urbana, Anyuri , reveló a través de su cuenta de Instagram su nuevo look, ahora luce un cabello por arriba de los hombros, lo que sorprendió a sus fans, quienes estaban acostumbrados a su larga melena.

"New look #camaleonica", fue el texto que acompañó el video que publicó La Cuchita en su cuenta de Instagram, donde se le ve contenta con su corte y nuevo look.

Robinho

Y no sólo será Anyuri, pues el cantante panameño Robinho también formará parte de este gran concierto, ya que ambos darán la apertura al show de Wisin y Yandel.

Por cierto, al intérprete también se le vio con el cabello corto, para el espectáculo de esta noche decidió rebajarse un poco el afro que lo ha acompañado por años.

Seguramente el nuevo look de estos artistas estará acompañado de un gran show. ¿Qué dicen ustedes?