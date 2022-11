BK lanza el videoclip de "Porrito Sabanero", con BCA y Dj Adoni

"...necesito que haya más fiesta y menos pelea, y uno bonito pa' que lo vean, digo mentira pa' que me crean...solo solito por la calle, yo no tengo nada con nadie...hoy me voy con mi porrito sabanero...", dice parte de la canción.

El álbum "Diciembre Sin Ti", contiene 8 canciones, en las cuales destacan artistas nacionales como Joey Montana y Jorkan; e internacionales como Sixto Rein y Leslie Shaw; entre muchos otros.

Ya está disponible en todas las plataformas digitales y el videoclip, publicado en el canal de YouTube de Warner Música.