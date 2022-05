Boza estrena el videoclip del sencillo "San Andrés"

La producción discográfica "Bucle", cuenta con 13 temas; en esta pieza audiovisual de "San Andrés" vemos a Boza caminando y corriendo por la nieve, atravesando un difícil momento.

La canción fue escrita por Boza y el video producido por Alejandro Valladares.

"No es normal y no lo notas porque no me ves, Todo cerebro tiene una falla de San Andrés, Disculpa si te trato sin interés, Pero a veces siento que el mundo está al revés, Busco armonía y no la encuentro, Aquí no hay paz sólo escucho tormento, Quiero sacar todo lo que llevo aquí dentro, Y te volverías loco si algún día yo te cuento...", dice parte del sencillo.