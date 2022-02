Boza en Miami grabando el videoclip de nuevo sencillo

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCZjN19TFQhv%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAI9DlNMeYL5DBj7szxBOGZBZASfzPQEHYTcpZAAMATYJwZCsX5nqOg3ZAjrA0YW9qhxLWqG23u8DZAlBLeZAhODjcoFpvnSfZA8S8obGNICCXCOAyLjHe7OkSgBBhQfmOXIcWAFzs1U6k0V9ZC08Affxwar1rHvdPog6lJZBVU3LeJ7LduCmWWQzQZD View this post on Instagram A post shared by albertogaitan (@albertogaitan507)

Todo indica que se trata del videoclip de su próximo sencillo, el cual seguramente es el mismo del cual reveló un fragmento a principios del mes de enero.

"...Tú no me amabas...no era nada...creía en ti cuando ya no creía en nada...cuando entienda que no hay otro como yo, y que no la amen ni se lo hagan como yo...", dice parte de la canción.

Asimismo, Boza publicó un video donde interpreta el tema y proyecta como todo un artista para la cámara. Veámoslo:

View this post on Instagram A post shared by Boza (@bozamusic)

Seguramente pronto sabremos la fecha de estreno de su nuevo sencillo, incluido en su álbum titulado "Bucle".