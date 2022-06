Boza recibe Disco de Oro en Italia por su hit "Ella"

"Ella" forma parte de la producción discográfica de Boza titulada "Bucle" y está está certificada como Disco de Platino en Centroamérica y España; y Oro en Colombia, Estados Unidos y Perú. Además, debutó #1 en el Daily chart de Spotify en Panamá e ingresó en el Top 200 de Costa Rica y Uruguay; #1 en Apple Music en Panamá y #74 en España.

Asimismo, el video musical marcó tendencia en YouTube #1 en Panamá y actualmente cuenta con más de 49 millones de vistas en YouTube.

"Ella tiene algo que me atrae, Que me distrae, Que loco me trae. La tratan de prepa Porque vive con su amiguita en el depa ¡Epa! Así no es la vuelta Siempre está arriba Y cualquiera no trepa. Me gusta todo de ti, Me gustas tú, Me gusta como me hablas Y tu actitud, Me gusta como se te ven los tattoos Y cuando fumas te achinas como kung fu...", dice parte de la canción "Ella".