Camilo lanza "Aeropuerto", Evaluna e Índigo son las protagonistas del videoclip

En el video, aparece junto a su esposa Evaluna, disfrutando de la brisa y del mar, en un yate; se besan, se miran y disfrutan del momento juntos; y casi al final, aparece nada más y nada menos que su hija Índigo, pero sólo se puede ver su cuerpo, manos y pies, aún la pareja no revela el rostro de su gran bendición.

Camilo - Aeropuerto (Official Video)

"Me dicen aeropuerto, porque te pongo a viajar, me dicen gimnasio, porque te pongo a sudar, me dicen fin de año, porque te pongo a beber, quiero cuadrarme contigo y que digan que soy tu bebé...", dice parte de la canción, la cual tiene un ritmo pegajoso, que sin duda, invita a bailar.

Anuncia un challenge en YouTube Shorts

Camilo invitó a La Tribu alrededor del mundo a unirse al #AeropuertoChallenge a través de YouTube Shorts.

Personas de todas partes del mundo ya pueden unirse creando un Short, que destaque momentos de alegría y diversión dentro de sus vidas diarias, usando la canción Aeropuerto e incluyendo el hashtag #AeropuertoChallenge en la descripción.

Únete al #AeropuertoChallenge. Solo en YouTube Shorts

Cabe destacar que en el último año, Camilo ha alcanzado más de 15 millones de suscriptores en su Canal Oficial de Artista. Ha acumulado 1,800 millones de vistas a nivel mundial en YouTube durante los últimos 12 meses. "DE ADENTRO PA AFUERA", su más reciente álbum de estudio, producido y compuesto por Camilo y Édgar Barrera, incluye colaboraciones estelares junto a Alejandro Sanz, Camila Cabello, Evaluna Montaner, Grupo Firme, Myke Towers y Nicki Nicole.

Camilo en Panamá

El artista acumuló en Panamá en los últimos 12 meses, un total de 8.76M de reproducciones.

Estas son las ciudades en el mundo en donde más se escucha en los últimos 12 meses:

Lima

Bogotá

Ciudad de México

Santiago

Buenos Aires

Y este, el Top de canciones en Panamá en los últimos 12 meses: