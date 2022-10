Camilo ofrecerá concierto gratuito el domingo 9 de octubre en Madrid

Camilo se presentará en la emblemática Puerta de Alcalá de Madrid a las 13:00 horas del domingo 9 de octubre, donde se espera lance su tercer álbum.

"Esto fue hace más de 3 meses cuando cantar en La Puerta de Alcalá era sólo una idea. Hoy faltan 2 días para que sea una realidad. No lo puedo creer. Un sueño hecho realidad", expresó el artista a través de su Instagram Stories.

Y además, expresó su felicidad bailando.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCjWAkV-PenI%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAI9DlNMeYL5DBj7szxBOGZBZASfzPQEHYTcpZAAMATYJwZCsX5nqOg3ZAjrA0YW9qhxLWqG23u8DZAlBLeZAhODjcoFpvnSfZA8S8obGNICCXCOAyLjHe7OkSgBBhQfmOXIcWAFzs1U6k0V9ZC08Affxwar1rHvdPog6lJZBVU3LeJ7LduCmWWQzQZD View this post on Instagram A post shared by C A M I L O (@camilo)

Concierto gratis y digital

Pero eso no es todo, porque si no nos encontramos en Madrid, también podremos disfrutar del concierto de Camilo a través de su canal de YouTube, donde el artista ha puesto un recordatorio para que no sólo muchas personas puedan verlo de forma presencial sino también, desde donde se encuentren.

La celebración del Festival de la Hispanidad de Madrid, se está dando desde este 4 de octubre y culminará el 12 del mismo mes.

Aquí podrá ver el concierto de Camilo: