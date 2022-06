Cantante panameña Brittany Rice lanzará pronto su primer sencillo

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCefROMePIgt%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAI9DlNMeYL5DBj7szxBOGZBZASfzPQEHYTcpZAAMATYJwZCsX5nqOg3ZAjrA0YW9qhxLWqG23u8DZAlBLeZAhODjcoFpvnSfZA8S8obGNICCXCOAyLjHe7OkSgBBhQfmOXIcWAFzs1U6k0V9ZC08Affxwar1rHvdPog6lJZBVU3LeJ7LduCmWWQzQZD View this post on Instagram A post shared by B R I T H A N Y R Y C E (@brithanyryce)

A través de sus redes sociales, la artista siempre ha publicado fotografías con poca ropa, para enviar un mensaje de aceptación y autoestima a todas aquellas mujeres que como ella, son voluptuosas.

Su talento vocal se conoce desde hace algunos años, pues se ha dedicado a grabar covers de canciones de reconocidos artistas, demostrando el privilegio que posee al contar con una melodiosa voz.

"Corazón de acero...hago lo que quiero, porque quiero y puedo...la que puede puede, y la que no puede es porque no quiere, mami no te estreses por un hombre que no te conviene", dice parte de la canción, que estrenará el próximo miércoles 15 de junio.