Cantante panameño Edward José lanza sencillo "Lugares"

"Lugares" cuenta con un videoclip publicado en el canal de YouTube del artista, que durante casi 3 minutos de duración, trasladan al que la escuche por un viaje de reggaetón pop y melódico.

"Al final me vas a volver a buscar, para poder visitar los lugares donde yo solo te puedo llevar. Las vistas al mar no son iguales, ni me vas a encontrar, para poder visitar los lugares donde yo solo te puedo llevar. Es que nadie te lleva, baby, donde yo te llevo, te hago una maratón, y sin carrera de relevo. No me dediques historias que hace rato no las veo, y por victimizarte te mereces un trofeo...", dice parte de la canción.

Edward José - Lugares (Visualizer)

Musicalion 2023

El cantante Edward José, se presentará el próximo sábado 11 de febrero en el festival Musicalion Panamá, a partir de las 3:00 p.m. en el Parque Omar.