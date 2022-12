Chyno Miranda acepta que tuvo "muchos excesos" pero asegura que regresará a los escenarios

"...estoy con mi novia Astrid que ha hecho un trabajo increíble conmigo acá en Venezuela...me siento un hombre nuevo, me siento mucho más cerca de Dios...fue muy difícil, un año de bastante reflexión, de mucha búsqueda...de reencontrarme conmigo mismo...", expresó.

¿Qué vivió en el centro de rehabilitación?

Con respecto al centro de rehabilitación Tía Panchita, ubicado en Caracas, donde estuvo por casi un año recluido y de donde fue sacado con las autoridades por supuestos maltratos; reveló que "me enseñó lo bueno y lo malo de la vida, lo bueno, a tener paciencia, y lo malo...disculpa que me tome un minuto...muchos momentos perturbadores, muchos momentos difíciles...me separaron de mis seres queridos, me decían no vas a verlos ya...".

"Fui llevado en contra de mi voluntad a Tía Panchita, a mi me sedaron el 22 de diciembre en mi casa...dónde estoy yo...le dije al enfermero te doy 2 mil dólares y me das información para salir de aquí, no papi no te voy a dar información de nada...a los 50 días fue que vi a mi mamá...me escapé tres veces de Tía Panchita pero me agarraron", detalló.

¿Adicción a las drogas o no?

Aún cuando la única que ha dicho que Chyno ha estado consumiendo drogas, ha sido su madre Alcira Pérez, acusando a su novia de suministrárselas; nadie ha confirmado esto, sin embargo, durante esta entrevista no lo afirma pero lo deja como sobreentendido. Veamos por qué.

Cuando Irrael le preguntó cómo había sido ese tiempo en el centro de rehabilitación, el artista dijo "sé que Jesús tuvo muchos excesos en la vida, si, si, pero bueno, eso es parte de la vida, yo creo que los hombres tenemos que vivir eso, aprender y echar pa' lante sabes...".

¿Quién es Astrid Falcón en la vida de Chyno?

El artista aseguró que esta joven "es mi vida...Astrid es mi vida, mi talón de aquiles, la persona que está conmigo...la persona más importante en este momento en mi vida y es la que va a estar de ahora en adelante para mi, en mis conciertos, en mi vida, en todo momento".

Asimismo, cuando le preguntaron si había visto a su hijo, dijo que no y además, que tiene 3 años y aún no habla. "Un cachetón hermoso brother", expresó.

El control de su dinero

Chyno Miranda habló sobre su contadora en Estados Unidos y sobre el manejo de su dinero, asegurando que cuando le solicitó un dinero para su tratamiento médico en el actual centro donde se encuentra en Caracas, ella le dijo que no se podía, ya que eso estaba en manos de su prima, Yarubay Zapata.

"...llamó a Yarubay y a mi mamá para decirle que yo había pedido 4 mil dólares para El Cedral, entonces Yarubay dijo que no lo iba a pasar porque El Cedral lo estaba pagando Astrid supuestamente...que Astrid se resuelva...", manifestó, revelando que él no ha podido disponer de su propio dinero.

Un concierto con Nacho y en el Poliedro de Caracas

Con respecto a los planes del cantante luego de que se recupere por completo y logre salir de la Clínica El Cedral donde permanece actualmente; aseguró que le gustaría volver a los escenarios con Nacho.

"Me encantaría hacer un show con Nacho en el Poliedro de Caracas", dijo y a la vez recordó el momento en que como dúo, ganaron el Grammy y gritó a todo pulmón "Venezuela".

"Estoy bien, estoy perfecto, puedo cantar, puedo hacer muchas cosas...voy a hacer conciertos cuando salga de aquí, pendientes, prepárense que lo que viene es Chyno para rato", aseguró.

¿Vienen más nietos?

Chyno Miranda aseguró que "vienen más nietos", mientras se refería a su novia y a su madre, pidiendo que ambas deben "reconciliarse" por él y por su salud.

Cabe señalar que Chyno Miranda permanecía internado en la clínica de rehabilitación Tía Panchita desde diciembre del año pasado hasta hace poco, luego de que en el 2020 se contagiara de covid-19 y, como secuela, sufriera una neuropatía periférica y luego una encefalitis.

Actualmente, se encuentra internado en la Clínica El Cedral, ubicada en la Alta Florida, en Caracas.

Aquí podemos ver la entrevista completa: