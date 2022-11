Expacientes del centro donde estaba Chyno Miranda, cuentan aterradores testimonios

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCkrlRlWIinE%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAI9DlNMeYL5DBj7szxBOGZBZASfzPQEHYTcpZAAMATYJwZCsX5nqOg3ZAjrA0YW9qhxLWqG23u8DZAlBLeZAhODjcoFpvnSfZA8S8obGNICCXCOAyLjHe7OkSgBBhQfmOXIcWAFzs1U6k0V9ZC08Affxwar1rHvdPog6lJZBVU3LeJ7LduCmWWQzQZD View this post on Instagram A post shared by IRRAEL GOMEZ (@irrael)

Testimonios desgarradores

Luis Serna, aseguró en una entrevista para Chisme No Like, que el tratamiento que recibió en este centro fue "una mentira" y que lo que hacían era mantenerlo "dopado".

Asimismo, contó que una de las peores experiencias que vivió fue cuando uno de sus compañeros le dijo que se iba a escapar, pero en lugar de hacerlo, prefirió quitarse la vida y murió al frente de él.

"El infierno sería mejor. Intenté escaparme, no pude saltar el muro, me agarraron cuatro enfermeros, me agarraron por el pie y me amarraron con unas cuerdas de fuerza rojas, me amarraron como 9 horas, me pegaron con un palo en la barriga, en la espalda y en las piernas", contó.

Por otro lado, Jonathan David, quien estuvo internado en Tía Panchita en el año 2017, aseguró que "somos muchos Chyno Miranda, somos muchos los que hemos pasado por eso, viviendo crueldades, yo vi maltrato a mis compañeras, cómo los inyectaban, cómo le daban palo, fuimos víctimas del abuso por parte de la dueña de la clínica, Francis es que se llama".

"Me escapé en dos oportunidades, me costó escaparme, no fue fácil, más nunca volví, gracias a mi familia y a mi hermana que se dieron cuenta, les supliqué que no me volvieran a meter allí. Lo que viví allí fue muy fuerte", detalló.

DOCTOR DE CHYNO MIRANDA ROMPE SILENCIO! MÉDICOS FALSOS ARRESTADOS NOVIA Y CHYNO MIRANDA JUNTOS | CNL

Lo cierto es que el caso de Chyno Miranda ha destapado la realidad de lo que se vive en este centro, manejado por falsos médicos y enfermeros, quienes fueron detenidos por las autoridades venezolanas y tras un allanamiento, se encontraron palos, cintas para amordazar, medicamentos irregulares, entre otras cosas.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCkuDL6isIJp%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAI9DlNMeYL5DBj7szxBOGZBZASfzPQEHYTcpZAAMATYJwZCsX5nqOg3ZAjrA0YW9qhxLWqG23u8DZAlBLeZAhODjcoFpvnSfZA8S8obGNICCXCOAyLjHe7OkSgBBhQfmOXIcWAFzs1U6k0V9ZC08Affxwar1rHvdPog6lJZBVU3LeJ7LduCmWWQzQZD View this post on Instagram A post shared by IRRAEL GOMEZ (@irrael)

Actualmente, Chyno Miranda se encuentra recluido en la clínica El Cedral, en Caracas, una institución de psiquiatría con 50 años de experiencia.

Fue trasladado allí por su novia Astrid Falcón, a quien la madre de Chyno, Alcira Pérez, ha acusado de drogadicta. ¿Cuál será la situación actual de Chyno Miranda?, aún no la sabemos, pero esperamos pueda recuperarse de la encefalitis y neuropatía periférica que sufre como secuelas del COVID-19 que sufrió.