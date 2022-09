Don Omar le concede entrevista al Chombo

Sin embargo, tener una entrevista con el artista de reggaeton puertorriqueño es una tarea difícil porque Don Omar no concede entrevistas, pero debido a un video publicado recientemente por El Chombo pidiéndole a Don Omar que si no hace entrevista por lo menos responda las curiosidades de sus fanáticos, a lo que Don Omar comenta en la publicación del productor panameño diciendo lo siguiente: “Hagámoslo".

“Si tu eres fanático de Don Omar etiquetale este mensaje ... No sé si tu eres un unicornio azúl o te metiste a astrólogo, no lo sé. Pero lo que si sé, es que un artista le da respuesta a las preguntas de sus fanáticos, si tu fanáticos me tienen locos escribiéndome preguntando cosas que no puedo responder ... Respondelas", compartió El Chombo en su perfil social Instagram.

La respuesta

Luego de un par de minutos de la publicación del productor panameño en sus redes sociales, la respuesta del cantante de reggaeton Don Omar no se hizo esperar, ya que en la publicación de El Chombo comentó “Hagámoslo". Esto conmocionó inmediatamente las redes sociales, ya que Rodney Clark consiguió lo que parecía difícil, una entrevista con Don Omar.

Muchas fueron las reacciones que hasta el momento siguen dando de que hablar, pero la mayoría de los seguidores del Chombo y Don Omar destacaron en los comentarios que esperan con ansias esa entrevista que por cierto desde ya hay demasiadas expectativas.