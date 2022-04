Elisama lanza el video de "Bajo" y hasta muestra cómo es el baile del tema

Elisama - Bajo (Official Video)

Cabe destacar que la canción fue escrita por un grupo de talentosos compositores, comenzando por la misma Elisama, junto a Joey Montana, Carlos Domínguez, Roberto Carlos Sierra y Johnny López.

Asimismo, la canción cuenta con la producción del panameño BK y fue grabada en el estudio de Dímelo Flow y Blazz Studio.

"Y la que no baila no sabe hacerlo descarada me copio hasta el pelo mal operada, buen intento pero ella nunca va a ser yo, y aunque se compre todo sephora sigue siendo mi seguidora esa cintura no le colabora y yo si rompo el piso con la batidora…", dice parte de la canción.

Challenge

Y eso no es todo, la cantante a través de sus redes sociales, mostró cómo es el baile del nuevo tema, invitando a sus fans a hacerlo.