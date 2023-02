Erika Ender cuenta cómo nació la versión que hizo de "A Puro Dolor"

La canción "A Puro Dolor" fue escrita por el cantautor el panameño Omar Alfanno , fue interpretada por la banda puertorriqueño-estadounidense, Son By Four ; alcanzó el número uno en el Billboard Hot Latin Tracks y se convirtió en la primera de la lista de mayor duración de su historia, pasando 20 semanas en la cima.

Son By Four - A Puro Dolor (Video)

La versión anglo

Ahora bien, Erika Ender, a través de un video publicado en su cuenta de Instagram, contó que a finales de los años 90's, estaba recién mudada a Los Estados Unidos y comenzando en la industria musical; en esa época la canción "A Puro Dolor" estaba arrasando y ella llamó a Omar Alfanno para felicitarlo.

Durante la conversación, el cantautor le comentó que Sony estaba buscando la versión en inglés de la misma, dado su éxito; entonces, ella se ofreció y le propuso que la aceptara para que ella la hiciera.

"Era la época de los CD's y le digo a mi entonces esposo, me acaba de decir Omar que trate de hacerlo a ver qué pasa, pero no tengo la canción, se fue a Walmart, a las 10 y pico de la noche, regresó con el CD, yo me encerré en la oficina que tenía en mi apartamentito allá en Miami y me quedé como hasta las 2 o 3 de la mañana terminando la versión, al día siguiente tempranito a las 8 de la mañana llamé a Omar y a su esposa para decirle que la había terminado, la mandaron y esa fue la canción que le gustó al presidente de Sony...", detalló.

"...Allí estaba mi nombre, E. Ender, osea que yo hago mu debut dentro de los Estados Unidos, ni siquiera en el Billboard latino, sino en el Billboard americano con la versión en inglés de esa canción...por allí fue que entré y justito después salió "Candela"...", contó.

