Erika Ender reaparece en las redes tras anunciar que tenía COVID-19

En el video, publicado en su cuenta de Instagram, la intérprete sale tosiendo y explica que: "Tengo rato que no salgo por aquí porque me dio COVID, entonces me pongo a toser, a veces estoy caliente, a veces estoy fría, a veces estoy cansada, a veces me paro...estoy cansada, me duermo, ya pasaron bastantes días...cuándo se va este bicho".