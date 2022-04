Joey Montana revela detalles sobre su carrera: "Nunca he fumado nada"

Además, reveló que el motivo de su retiro de La Factoría se debió a que no se sentía cómodo con las ganancias que estaba percibiendo y que alguien le abrió los ojos con respecto a las regalías como cantante, entonces, decidió retirarse pero por no cumplir el contrato, tuvo que pagar 25 mil dólares.

Esta decisión, a pesar de todas las consecuencias, fue la mejor para el intérprete, ya que gracias a eso inició su carrera como solista y hoy por hoy cuenta con una gran trayectoria y éxito.

No fuma

Durante la entrevista, Montana aseguro que "nunca he fumado, nada, lo que están conmigo no fuman, no es que tenga nada en contra del que fume, de repente un productor fuma, bueno, ese es su problema, pero los que viajan conmigo, los que están en mi crew comparten mi ideal, siempre he vendido una imagen seria y cuando la gente me contrata sabe que yo voy a estar a tiempo... gracias a Dios hasta el sol de hoy nunca he faltado a un concierto".

Sech, referencia

Montana manifestó el orgullo que siente de su colega Sech, a quien considera un gran artista.

"Ya sembró lo que tenía que sembrar", dijo.

La entrevista completa se puede ver aquí abajo: