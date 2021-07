Joey Montana revela fragmento de próximo sencillo junto a Kevin Roldán

"...Cómo me enredé con alguien como tú, gracias a Dios no me hice ese tattoo, que sí recuerdo los momentos felices, sí, cuando me diste las yeezy, y eso ya me vale un par...", dice parte del sencillo.

Cabe destacar que hace algunas semanas, Montana publicó varias fotografías en su cuenta de Instagram sobre la grabación del videoclip de esta nueva producción, realizada en Colombia. Esperemos la fecha de estreno.