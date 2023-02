Karol G le dice a Romeo Santos: X por si volvemos

Este viernes, se lanzó "X por si volvemos", que en menos de 24 horas ya supera los 2 millones de reproducciones en YouTube.

"No funcionamos, Lo dimos todo pero no se nos dio, Por eso nos vamos, Pero antes de irnos Vamo a hacerlo por última vez... Bebé", dice el primer verso del sencillo que formará parte de la próxima producción de Karol G: Mañana será bonito.

Este sencillo estuvo bajo la producción de Ovy On The Drums y la letra fue escrita por Karol G, Romeo Santos y Kevyn Mauricio Cruz. "X por si volvemos", una canción cargada de sensualidad, en la que "una pareja admite su innegable química sexual a la vez que aceptan que no están destinados a estar juntos".

“X si volvemos” es el primer lanzamiento de Karol en 2023, luego de éxitos como Cairo y Gatúbela.

Mañana será bonito, el nuevo álbum de Karol G

A finales de enero, Karol G anunció el lanzamiento de su nueva producción que llevará por título Mañana será bonito. La colombiana publicó un curioso vídeo, en el que se muestra un centro de llamadas operado por niños que prometen un mejor futuro.

"Hoy anuncio el proyecto al que tanto amor y tiempo le he dedicadoOooo... Solo sé que para mi y para todos... Mañana será bonito", fue el texto que Karol G utilizó para acompañar el video.