Kenny Man presenta "Pum Pum" y da mensaje tras controversia

Por otra parte, Kenny Man confiesa que se está reuniendo con todas las partes involucradas en la polémica que se generó con su tema "Ni Gucci Ni Prada", pues considera que la mayoría de los involucrados, desinformó sobre esa situación. Considera que en el medio musical, les debería interesar esos hechos, para que no vuelvan a repetirse; no cometer el error de firmar algo sin leerlo bien o si firmas con una empresa, prestar atención si te va a promocionar tu música o va a representar tu carrera como artista. Kenny Man destaca que son cosas nuevas y que le ha tocado aprender en el camino.

Kenny Man menciona que no se siente mal por lo que pasó, ya que a otros artistas le ha ocurrido, pero lo importante aprender de los errores y no tropezarse con la mismo piedra. Aprovechó para aconsejar a los artistas, que deben invertir más allá de su música, en instruirse en los aspectos del negocio musical y no dejarle todo al manager o al productor y que deben involucrarse para que no pasen por cosas así.