"Kiwi", lo nuevo de Milly junto a Boza

La abeja (@millycfm)

La colaboración del artista panameño Boza, se da en esta ocasión con Milly, un cantante del género trap y urbano que pertenece a la compañía discográfica Carbon Fiber Music, fundada por el reconocido artista puertorriqueño Farruko.

"Yo soy tuyo somos uno, lo hacemos en ayuno, tú eres mi loca...tú eres mi kiwi, mi fruta...me hablaron de ti y me dio curiosidad pa' conocerte, dije que ahora eres pa' mi y ahora todos los días voy a recogerte, es que tu misterio me mata, me vuelve loco...", dice parte del sencillo.