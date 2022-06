La película de Anyuri continúa

“En medio de lo que está pasando veo muchos comentando que no merecía estar en karol g porque mis músicas son vulgares ... Que cambie el contenido, letra incluso que mis músicas no tienen algún tipo de argumento, De esa manera me doy cuenta de que muchos no han escuchado mi álbum los invito en el links de mi perfil; y están disponible en todas las plataformas digitales", Expresó Anyuri en un post de sus redes sociales.

Boza ¿Con quién fue eso?

Ante toda la polémica que se ha visto con Anyuri, ayer en la noche el cantante panameño de música urbana Boza, posteó en una historia con el ícono o emoji de una “rata", acción que provocó que muchos se preguntaran si tiene que ver con lo sucedido a Anyuri ... ¿Quién sabe?.

Lo cierto es que la pelota pica y se extiende en este complejo, pero la Cuchita se mantiene al margen de los comentarios que por cierto han sido todos en apoyo de Anyuri.