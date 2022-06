Los ex integrantes de Menudo revelan abusos mientras estaban en la boyband

Los ex miembros de la antigua boyband de Ricky Martin, Menudo , han revelado los terribles abusos a los que, según ellos, les sometió su mánager, alegando que les dieron sustancias ilegales, les expusieron a "depredadores" y "abusaron" de ellos en numerosas ocasiones.

Sin embargo, mientras actuaban en la exitosa agrupación, muchos de sus miembros han revelado ahora que vivían una pesadilla en secreto: se enfrentaban a agresiones sexuales y abusos físicos a puerta cerrada. Un nuevo documental de HBO de cuatro partes sobre la banda, llamado 'Menudo: Forever Young', que se estrenó este jueves 23 de junio, ha sacado a la luz los supuestos abusos.

En la producción, Ángelo García, quien se unió a la banda en 1988 cuando sólo tenía 11 años y la abandonó dos años después, afirma que fue abusado "una serie de ocasiones" por "depredadores" que se "aprovechaban de él".

Dijo que la primera vez que ocurrió fue en su habitación de hotel con un hombre del cual no reveló su identidad, que le dio alcohol al entonces niño de 11 años hasta que "se desmayó".

"Cuando me desperté, estaba desnudo y sangrando, así que supe que habían abusado de mi. Tenía marcas de quemaduras en la cara por la alfombra. Estaba muy confundido y no lo entendía", dijo García en el documental, de acuerdo con información del New York Post.

Otros miembros del grupo también afirman en la emisión que sufrieron abusos durante su estancia en Menudo, así como consumo de sustancias, negligencia, explotación y acoso por parte de otros miembros, todo ello bajo la atenta mirada de Díaz.

El grupo estaba formado originalmente por dos grupos de hermanos -Fernando, entonces de 12 años, y Nefty Sallaberry, entonces de 13, y Carlos, quien tenía 12, Óscar, entonces de 11, y Ricky Meléndez, entonces de nueve- que fueron reunidos por Díaz; su álbum de debut, 'Los Fantasmas', se estrenó en 1997.

A lo largo de los años, la banda vio entrar y salir a muchos de sus integrantes y contó con más de 30 personas diferentes en su historia musical. Según el documental, Díaz tenía una "estrategia de la fuente de la juventud" para Menudo, lo que significaba que si alguno de los miembros envejecía demasiado, era sustituido (a menudo a los 16 años), lo que le permitió continuar con su éxito y seguir siendo rentable durante muchos años.

Numerosos jóvenes que formaban parte de la banda alegaron que regularmente no tenían supervisión ni seguridad y que estaban expuestos a sustancias por parte de varios "productores y promotores".

"Una vez estábamos en Colombia, estoy con Rubén [Gómez], y estamos llegando al hotel", dijo en el documental Sergio Blass, que se unió a la banda en 1986 y la dejó cuatro años después. "Entramos en nuestra habitación. De repente, entra un tipo cualquiera. Y saca lo que debían ser sustancias ilegales. Nos asustamos, porque no conocíamos a esa persona. Pero el tipo era en realidad uno de los productores y promotores".

El miembro más famoso de Menudo sin duda fue Ricky Martin, quien se unió al grupo en 1984 cuando tenía 13 años y lo dejó cinco años después. Se ha dicho que el tiempo que el cantante de 'Livin la vida loca' pasó en la banda le ayudó a lanzar su importante carrera musical.

La agrupación publicó 34 álbumes de estudio a lo largo de los años, protagonizó una miniserie, se hicieron tres películas diferentes sobre el grupo, agotó numerosas giras mundiales y arrasó en las listas de éxitos.

