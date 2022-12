Maluma critica música en disco donde estaba Dímelo Flow y él responde

"Ayer estuve en la disco y escuché las mismas 8 canciones toda la noche, que m... No me gustó para nada. Habiendo tanta música y tantos artistas ponen lo mismo siempre. FAIL" , expresó Maluma en su cuenta de Twitter.

Ahora bien, allí el intérprete no menciona a alguien en particular pero de igual forma Dímelo Flow colgó esto en sus historias de Instagram:

"Los djs no tienen la culpa que Bad Bunny pegue los discos completos, por más música que haya, esto es sacando clásicos y con respeto a todos los artistas, hagan música de discoteca si quieren sonar a la hora pico del party por que por más hit y palo que sea, el dj no te va a tocar "Por amar a ciegas" de Arcángel a la hora prime u hora pico. A la disco se va a bailar, no a escuchar música...", manifestó.

El panameño tampoco hizo mención a nadie pero se entiende que es en reacción al cuestionamiento de Maluma, con quien por cierto, esa noche compartió y hasta conversaron.