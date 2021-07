Mexicana Ximena Sariñana estrena sencillo "El Dinero no es la Vida" junto a Rubén Blades

La cantante mexicana Ximena Sariñana , lanzó el sencillo titulado "El Dinero no es la Vida", junto al gran maestro panameño Rubén Blades .

"Ximena Sariñana gracias por la invitación a cantar contigo ¨El Dinero no es la Vida¨, de Luis Alcaraz, canción que no pierde vigencia. Ya está disponible en todas las plataformas y también pueden escucharla en la bio de @ximenamusic ", publicó el reconocido cantante y compositor panameño en su cuenta de Instagram.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rubén Blades (@ruben.blades)

Por su parte, la intérprete escribió en su cuenta de Instagram "Ya está disponible en todas las plataformas esta gran colaboración que tuve el honor de hacer con mi querido @ruben.blades ¡Vayan a escucharla!".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ximena Sariñana (@ximenamusic)

Pero eso no es todo, pues esta canción forma parte de la banda de sonido de la serie "Guerra de Vecinos" que ya se puede ver en Netflix.

"...en este mundo hay gente tan pobre, qué pena me da, que lo único que tienen es dinero y nada más...El dinero no es la vida, aunque a veces lo parezca, el dinero no es salud ni paz,...cuántos hay que tienen mucho y les falta en su existencia un cariño de verdad y son esclavos del rencor...", dice parte del tema.