Nicky Jam entrevista a El Chombo y menciona a Renato y a Kathy Phillips

Esto surgió luego de que El Chombo se refiriera a cómo y dónde nació el reguetón.

"Conocí a Renato, con él estaba trabajando una muchacha que creo que se llamaba Kathy si no me equivoco, una muchacha que cantaba, y él estaba trabajando con esa muchacha que era joven y la estaba llevando de promoción para Puerto Rico...así fue que conocí a Renato", expresó Nicky y cuando El Chombo le dijo el nombre completo, Kathy Phillips, él lo repitió y mencionó "lo dije bien, ya estaba asustado".

Luego de que se diera a conocer esta entrevista, la intérprete Kathy Phillips reaccionó y con un emotivo mensaje, manifiesta su asombro por ser recordada por el grande de los grandes, Nicky Jam; recordó que en esa época Renato tenía 12 años y ella 7. Y también habla sobre su deseo de volver a la música.

"De verdad no se imaginan lo que este video significa para mi… y aunque para algunos, no es para tanto, para mi es mucho más allá… HE LLORADO!! Me tomó el día asimilarlo…en serio… que 29 años después (el tenía 12 y yo 7) un artista como @nickyjam tan siquiera recuerde una parte de mi nombre, es un HONOR PARA MI!! Gracias @elchombo_official esto es como si papa Dios me hablara… justo me recuerda unas palabras que leí hace unos días de @danielhabif de verdad creo que llegó la hora de VOLVER…", expresó la cantante y actualmente empresaria.

AQUÍ podremos ver la entrevista completa.