Ozuna estrena "Apretaíto" junto a Boza, videoclip cuenta con contenido inclusivo

Pero eso no es todo, pues resulta que "Apretaíto" fue escrito por Ozuna y Boza; y contó con la colaboración de los productores Chris Jedai y Gaby Music, entre otros.

El sencillo ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales y el videoclip podemos verlo en el canal de YouTube de Ozuna.

"Mami, pide lo que tú quiera, Tú no ‘tá con cualquiera, Ponte mi collar, te pagué con mi pulsera, Te llevo pa’ mi ghetto pa’ que tú vea’, Cómo se baila apretaíto’ y se perrea, Como KAROL bichota, No le hace caso a ningún idiota, Camina con el Phillie, rebotan la’ nalgota’ Yo sé que no está’ dura, yo sé que está’ durota, Y siempre se va hasta abajo cuando le sube la nota...", dice parte de la canción.

Sin duda, este tema representa un gran logro en la carrera de Boza, quien se dio a conocer a nivel internacional gracias a su tema multiplatino titulado "Hecha Pa Mí"; además, fue nominado a los Latin Grammy 2021 como "Mejor Nuevo Artista".