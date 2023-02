¡Qué viva el amor! Erika Ender da el SÍ, pronto se casará

"Y esto pasó hoy… And I said yes", fue lo que publicó la compositora del hit mundial "Despacito".

La artista reveló a principios del año 2021, que había encontrado al amor con el #TeAmoMiUnicornio y una foto en blanco y negro donde aparecía acompañada de un hombre.

Pasado poco más de un mes, estrenó el videoclip del tema "Si Te Quieres Quedar", el cual forma parte de su álbum MP3-45 y allí, mostró a su actual pareja.

Erika Ender - Si Te Quieres Quedar (Official Video)

Desde entonces, ha realizado diversas publicaciones de momentos juntos y pues en la madrugada de este 3 de febrero, en pleno mes del Amor, anunció que dio el SÍ y que hay boda. ¡Felicidades y qué viva el amor!

Cabe destacar que la artista estuvo casada con el mexicano Javier Olmedo en el 2011, pero al poco tiempo se separaron.