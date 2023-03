Rauw Alejandro y Rosalía estrenan álbum y anuncian su compromiso

El anuncio lo hicieron este viernes, el mismo día en que estrenan su EP, el cual consta de tres canciones que interpretan juntos: Promesa, Vampiros y Beso; este último, cuenta con un videoclip en el canal de YouTube de ambos artistas.

ROSALÍA, Rauw Alejandro - PROMESA (Official Visualizer)

ROSALÍA, Rauw Alejandro - VAMPIROS (Official Visualizer)

A tan sólo horas de su estreno, el videoclip de "Beso" sobrepasó el millón de vistas y se posicionó como el #14 en tendencias de música en la mencionada plataforma digital.

ROSALÍA, Rauw Alejandro - BESO (Official Video)

"Y es que amo siempre que llegas Y odio cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me dejes sola ¿Pa donde vas? ¿A donde vas? (Rauw) Ven pa aca (Rosalia) ¿Pa donde vas? (Rauw) Uuooh Uuooh Si me bailas me lo das to’...", dice parte de la canción.