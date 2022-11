Revelan que Chyno Miranda era amordazado y maltratado en clínica en Caracas

Alexandra Jiménez, ex asistente de Chyno Miranda , reveló en una entrevista exclusiva para Chisme No Like , que el cantante era maltratado en la Clínica de Rehabilitación Drogas y Alcohol Tía Panchita , ubicada en la Alta Florida en Caracas; donde permaneció hasta hace pocos días.

"...luego me contactan y me dicen que él iba a irse a otro apartamento pero que no podía estar sólo, que necesitaban que me fuera a vivir con él, yo acepté, este apartamento lo pagó Daddy Yankee con su equipo... continuamos con las terapias, con sus citas médicas y todo, de un momento a otro el 21 de diciembre Jesús me dice que se va de vacaciones, a visitar a su mamá, estaba con Astrid su novia...le dije aquí te espero", expresó.

Sin embargo, todo fue diferente, ya que reveló que al día siguiente llegó al apartamento Yarubay Zapata, la prima de Chyno, le ordenó que se fuera y luego lo inyectaron y se lo llevaron. "Yarubay llamó a unas personas para que lo sacaran, dijo que le iban a hacer un examen médico, lo inyectaron y más nunca regresó a su casa...", dijo.

Su viaje a Caracas

Según detalla Alexandra Jiménez, Chyno fue trasladado de una vez a la clínica de rehabilitación, lo que le preocupó, ya que él se encontraba cumpliendo con sus terapias y tratamiento en Miami para mejorar, tanto la neuropatía periférica como la encefalitis que padece.

Amordazado

La ex asistente de Chyno, mencionó el video que se hizo viral, donde Chyno reaparecía en las redes sociales, invitando a sus fans a un concierto benéfico, organizado por algunos colegas en Venezuela.

"Los tratos han sido terribles en esa clínica, él cuando salió en un video anunciando lo de su concierto, a él lo obligaron a hacer ese video, y si ven la boca eso es que lo estaban amordazando, esta persona que nosnpasaba la información, nos decía cómo le pegaban, cómo estaba de ansioso, estresado, lo inyectaban y lo dopaban para que no preguntara por su novia, lo paraban a las 6 de la mañana, lo hacían bañar con agua fría y lo dejaban en un rincón en una habitación. Cuando lo castigaban era terrible, siempre estaba en cuarentena negra, sin baño, sin comida, lo tenían peor que un preso...", expresó.

Pero eso no es todo, porque Alexandra Jiménez se dirigió directo a la prima de Chyno, enviándole un rotundo mensaje y asegurando que debe ir a la cárcel por todo lo que ha hecho.

"Yo no sé Yarubay qué fue lo que hiciste, y ese mensaje te lo doy a ti, 70 mil dólares que ustedes recogieron, dónde están, usted tiene que dar cuenta de lo que pasó con la plata de Jesús, usted tiene que ir a la cárcel", manifestó.

La novia de Chyno

Y precisamente luego de que la madre de Chyno Miranda, Alcira Pérez, apareciera en un video donde asegura que la joven Astrid Falcón, actual novia del intérprete, le suministrara drogas; la ex asistente la desmiente y asegura que la joven es profesional y que no necesita del dinero del cantante.

"...es una muchacha de una familia muy bien, es ingeniera civil, ella no necesita el dinero de Jesús, su familia la está ayudando. Tuvimos mucha información, en la clínica se le pagaba a una persona para que nos diera información, él está muy bien ahora, está consciente, tiene muchas preguntas...", dijo.

Alexandra Jiménez culminó la entrevista con un mensaje para la madre de Chyno Miranda. "Le pido que la verdad la descubra usted, Jesús ha sido maltratado, ha sido víctima de Yarubay", manifestó.

Aquí, la entrevista completa: