Samy y Sandra Sandoval llevan canastas de comida y juguetes a comunidad Emberá

"Este año me ha dolido mucho no haber ido yo misma a entregar las canastas, pero mi mamá me ayudó a hacerlas y se entregaron unas en Monagrillo y otras en la Comarca. Faltan más canastas por terminar, pero en enero las termino", expresó.

En el video se observa la llegada de las canastas a la comunidad apartada y la alegría de los niños y niñas al ver los regalos.