Sech lanza versión de Take Me Out to the Ball Game para MLB

Sech es un amante del béisbol. Associated Press

Arrancó la nueva temporada de la MLB y llega un nuevo tema de Sech. Así es, el cantante panameño ha lanzado una nueva versión en español de Take Me Out to the Ball Game para las Grandes Ligas.

"Llévame al juego de béisbol/ Llévame a la multitud/ Compremos maní y unos cracker jack/ No me importa si vuelvo jamás", dice parte de la letra en español de Take Me Out to the Ball Game interpretada por Sech.

