The Icons Of Classic Rock será desarrollado en octubre en Panamá

The Icons Of Classic Rock será desarrollado durante 3 horas con 5 de los más grandes exponentes del género en su tiempo, además de ser talentosos todos juntos acumulan una cantidad grande de premiaciones individuales y grupales.

Datos

Bobby Kimball de Toto, John Elefante de Kansas, Bill Champlin de Chicago, Kevin Chalfant de Journey y Fran Cosmo de Boston, cinco exintegrantes de grandes bandas de la historia del rock han unido sus talentos para prestar Icons of the Classic Rock, Tour Mundial que llegará a nuestro país el próximo 4 de octubre.

Bobby Kimball: La voz original de Toto deleitará a sus seguidores con temas como “Hold the Line”, “Rosanna” y "África", entre otros grandes hits.

John Elefante: es un cantante, músico, compositor y productor conocido por su trabajo con la banda de rock progresivo Kansas, grupo que alcanzó la popularidad en la década de los 70, con éxitos como "Carry On Wayward Son" y "Dust in the Wind", temas que no dejan de sonar en las radioemisoras de rock clásico del mundo

Champlin: ganador de varios premios Grammy por sus composiciones (más de 400 a lo largo de su carrera), se unió al Chicago en 1981 y fue su vocalista por 28 años. El álbum “Chicago 17” (1984) fue su primera colaboración.

Las entradas para este evento estarán en preventa el próximo 15 de julio a través de Ticketplus.