¡Viene algo viral! Mr. Saik revela sencillo con frase de Shakira

"Las mujeres no lloran, facturan" , es la frase que forma parte del tema de Shakira titulado "BZRP Music Sessions #53" , quien es una dedicatoria a quien fue su pareja por 12 años, el exfutbolista español Gerard Piqué, y a su actual novia, Clara Chía Marti.

SHAKIRA || BZRP Music Sessions #53

Pues bien, resulta que esto ha causado tanto revuelo que el mismísimo Mr. Saik "El único loco", decidió lanzar un tema con la popular frase.

A través de un video publicado en su Instagram Stories, el intérprete dominicano reveló parte de la canción, desde el mismo estudio de grabación. ¿Qué tal?

"Mira ve, ahí está llamándome otra vez...como vio que yo coroné, ahora escuchen a esta, quieren que yo le pague el c..., y le manden a hacer las tetas, y le compre las extensiones de esas que vende Mussetta, a mi me gusta la mujer independiente, que no llore, que facture, que facture baby, Dios bendiga a la mujer independiente...", dice parte de la canción.

Aún no ha sido revelado la fecha del estreno, pero seguramente a través de sus redes, el artista lo estará informando.