Wisin estrena "Tiempo" junto a Natti Natasha

"Tiempo" fue estrenado este miércoles 31 de agosto, está disponible en todas las plataformas digitales y cuenta con un videoclip disponible en el canal de YouTube del reguetonero.

El director de la pieza audiovisual fue Nuno Gomes, quien trabajó la historia enmarcada en un juego de ajedrez.

"No importa la hora que marca el reloj, Si estamos a solas tú y yo (Tú y yo), Si se va la lu', mejor, Esperemos que se haga de día, Y si la noche está fría, yo te doy calor...Dime si te quedas o te vas (Yeah), Baby, no perdamos más el tiempo (El tiempo), el tiempo (El tiempo), Tu boca yo deseo probar, No dejo de imaginar tu cuerpo (Desde La Base) junto a mi cuerpo (Mi cuerpo)...", dice parte del nuevo sencillo.