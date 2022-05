Yemil aclara su controversia con El Boza

"En aquel entonces llego al esudio y me dicen , porque menciona algo de una frase que mencionaste en tal tema ... Uno como es pelao me meto en la cabina y empecé a crear algo de una vez, pero lo dejé hasta ahí porque eso era como la reacción del momento. Tiempo después me encuentro con Boza en una barbería y, me dice que eso no era contigo, ahí aclaramos las cosas", expresó Yemil en la entrevista.