🏳️‍🌈✊💜 Distintos grupos, colectivos, movimientos y ONG de mujeres #feministas nos hemos unido con el objetivo de réplicar el perfomance UN VIOLADOR EN TU CAMINO de la colectiva chilena @lastesis . ¡Sumate! Por ti, por las que ya no están y por las que vienen. . Lleva un pañuelo o venda negra, en nuestras historias esta la letra de la canción y los pasos. ¡Te esperamos! #SoloMujeres . . #CIMUF #cimufpanama #panama #mujer #feminismo #QueSESepa #NiUnaMenos #mepaso #DerechosHumanos #genero #equidad #lgbtiq #pride