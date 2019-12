Nimay González • 6 Dic 2019 - 09:14 AM

Joel Batista de la Fundación Ayudinga se refirió este viernes a los resultados del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA), y la propuesta planteada por esa organización para brindar tutorías gratuitas a los estudiantes.

Señaló que los resultados de Panamá reflejan la existencia de una emergencia en materia educativa que debe ser atendida a través de la implementación de soluciones a corto, mediano y largo plazo.

Cabe recordar que Panamá alcanzó el puesto 71 de 79 países participantes, logrando en 377 de 600 puntos en Lectura que posee la evaluación, mientras que en Matemáticas el país logró 353, y en Ciencias obtuvo 365 puntos.

“Nos acabamos de dar cuenta que hay una emergencia educativa porque ya tenemos la radiografía completa, ya sabemos en dónde está ubicado el cáncer, entonces qué vamos a hacer primero?, vamos a trabajar con analgésicos, después vamos a trabajar con quimioterapia para de último tratar de tener ese estado de remisión del cáncer de la educación”, señaló Batista en la edición matutina de Telemetro Reporta.

Agregó que en ese sentido la Fundación Ayudinga propuso que se den tutorías gratuitas a jóvenes de escuelas públicas en parques públicos los fines de semana, tras lo cual hubo una respuesta muy positiva, ya que hasta este momento más de 650 personas están disponibles para iniciarlas.

“Sabemos que los panameños podemos hacer grandes cosas, vamos a unirnos, lanzamos esto como una idea… lanzamos esta propuesta y vamos a hacerlo en parques, podemos hacerlo en bibliotecas, en salones, en cualquier lado, pero convocamos a la gente de que necesitamos el apoyo e inmediatamente, en menos de 8 horas, la respuesta fue increíble, más de 650 personas dijeron estoy, cuenten conmigo de manera voluntaria”, resaltó.

Agregó que ya están levantando una base de datos de estas personas y prevén iniciar con estas tutorías gratuitas en el mes de enero de 2020.

Añadió que Panamá debe tener como meta país que “a través de la educación podamos disminuir la desigualdad social, que tengamos una educación de calidad, libre, gratuita, inclusiva y humana para todas las personas, que el lugar donde nazcas no determine el destino manifiesto de la calidad de la educación que tú recibas, porque no podemos seguir condenado gente a la pobreza perpetua, no podemos seguir condenando gente que tengan vidas en las que lamentablemente quedan atrapados por culpa de un sistema”.

Por otro lado, hizo un llamado al presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, a que se acerque a la Fundación Ayudinga con su equipo de trabajo y juntos sentarse a trabajar.