Nimay González • 13 Dic 2019 - 06:59 PM

El diputado del Parlacen Carlos Outten se pronunció este viernes con relación a un vídeo en el que se observa la captura de una mujer que supuestamente cometió un robo en un centro comercial en Los Andes, asegurando que se trata de un vídeo viejo.

“Aparece un vídeo que tiene alrededor de 12 meses, tiene tiempo ese vídeo y lo acaban de sacar, ella estaban en un sepelio ahora mismo y se encuentra llorando en su casa. ¿Qué quieren, que la joven agarre y tome pastillas o se ahorque y el pueblo se va a sentir contento? Pero no los vamos a complacer, ella me acaba de llamar, esta llorando y esta triste, yo le dije que no se ponga a mirar por el pueblo, que mire por Dios, que Dios me ha apuesto que pueda ayudarlas”, señaló el parlamentario.

Cabe mencionar que la mujer implicada es la misma que apareció recientemente en otro vídeo robando dos jamones en un supermercado, delito por el cual fue sancionada con una multa de 500 dólares, además el diputado Outten le brindó apoyo con la compra de alimentos en el mismo supermercado donde se había dado el hurto y le ofreció un trabajo al que debe presentarse el próximo lunes, situación que ha sido fuertemente cuestionada.

Por su parte, la mujer, residente en la provincia de Colón, divulgó un vídeo en el que señala que el día de hoy ella no viajó a la ciudad capital y reafirmó que se encontraba en un sepelio, además manifestó su deseo de reinsertarse.

“Están diciendo que yo hoy estuve robando, no sé qué ganan con estar montando vídeos, están difamándome, señalándome, cuando no es así, yo acabo de llegar de un sepelio y me enviaron el vídeo porque no me meto en redes sociales, están criticándome, hablando mal de mí, sí es verdad que he cometido bastantes errores, no soy una mujer perfecta, estoy tratando de cambiar y hacer algo diferente, pero he visto que se han empeñado en atacarme y juzgarme sin saber el daño que están haciendo”, señaló.

Por otro lado, el diputado aseguró que él no solo ha ayudado a esta mujer, sino que “el Movimiento Causa Justa a la cual yo represento generó mil 500 plaza para los colonenses, allí hay delincuentes, pandilleros, gente de mala vida, también universitarios, hay gente de toca clases porque todos merecen una oportunidad, que tire la primera piedra el que esté libre de pecado”, puntualizó.