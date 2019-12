Nimay González • 16 Dic 2019 - 10:48 AM

El Ministerio de Salud (Minsa) y la Caja de Seguro Social (CSS) realizaron este lunes el lanzamiento de la Coordinación Efectiva y Sostenible de los servicios de salud entre ambas entidades.

La ministra de Salud, Rosario Turner, explicó que esto se hace conforme a lo establecido en el 2005 con la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social, la Ley 51 y el Decreto Ejecutivo 290 que establece la necesidad que el Ministerio y la Caja de Seguro Social trabajen de manera efectiva sin duplicidades.

Agrega que con esto se tiene como objetivo que todos los servicios brinden de manera planificados con la calidad que exigen y ameritan los pacientes, y evitando así que se den servicios de manera muy poco eficientes.

“Recientemente hemos tenido una serie de quejas de cómo se están prestando los servicios, pero en la mera en que juntos de la mano, planifiquemos yestablezcamos las prioridades del país, estamos seguros que vamos a cumplir con la meta que tenemos a nivel de gobierno nacional, de brindar la transformación y mejores servicios de salud”, declaró Turner.

Por su parte, el director de la CSS, Enrique Lau, indicó que una coordinación efectiva y sostenible, se refiere a gestionar los recursos que existen en salud para atender infinita cantidad de necesidades.

Señaló que se necesita establecer “acciones que trasciendan después de cada gobierno para el beneficio de nuestros pacientes, ellos son los que merecen nuestro esfuerzo… sin salud, nuestros niños no podrán aprender, sin salud nuestros jóvenes no podrán crecer, sin salud nuestros trabajadores no podrán construir un mejor país”.

Enfatizó que la salud es fundamental para el desarrollo del país, y que un año de esperanza de vida que se aumente equivale a 4% del PIB.