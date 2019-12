Nimay González • 19 Dic 2019 - 08:23 AM

Mario Clarke y Marcos Ceballos, quienes son representantes de la Fundación Dando la Milla Extra, señalaron este jueves que previo a la reyerta registrada en en el Centro Penitenciario La Joyita, hubo conocimiento de una posible ruptura en el grupo que se enfrentó.

Clarke señaló que el hecho supuestamente tuvo su origen en roces dentro del grupo debido al liderazgo del mismo, tras la salida de su sobrino Jorge Rubén Camargo Clarke, alias "Cholo Chorrillo", quien supuestamente había decidido dejar la pandilla.

“Vienen nuevos líderes y por la posición ponen a fulano, perencejo no acepta a fulano, marangano no acepta a fulano, y hay roce entre ellos… como todo mundo siempre ha vinculado a Cholo con Bagdad dicen Cholo tiene la culpa, pero no, si Cholo todavía fuera el pandillero cabecilla esto no pasa… cuando él suelta, otros grupos lo toman, pero este no está de acuerdo con este, el otro no está de acuerdo con ese, y allí empezaron los roces”, explicó.

Añadió que ante esta situación, el cantante y dirigente comunitario Rolando Mosley, conocido como “Principal”, les comunico lo que estaba pasando y la posible ruptura en el grupo delincuencial, ante lo cual le comunicaron la situación a las autoridades, y se solicitó el traslado de un recluso de esa pandilla a la cárcel de Punta Coco, sin embargo, se les indicó que eso no era posible debido a que no habían pruebas.

Cabe mencionar que producto de la reyerta registrada el martes en la cárcel La Joyita, hasta el momento se contabilizan 15 personas muertas y más de 10 heridos.