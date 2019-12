Nimay González • 21 Dic 2019 - 04:07 PM

Luego de la reyerta registrada el pasado 17 de diciembre en el Centro Penitenciario de La Joyita, hay quienes consideran que se deben realizar cambios en el sistema penitenciario, así como destituciones.

"Pedirle a una persona que está haciendo su trabajo que renuncie, es exactamente lo mismo que un bombero esté apagando un fuego y le digan no sigas apagando el fuego porque tú eres el culpable'", fue la reacción del ministro Mirones a quienes piden su renuncia.

A juicio del expresidente del Colegio Nacional de Abogados, José Alberto Álvarez, el mandatario de la República, Laurentino Cortizo, debe enviar el mensaje de que hay destituciones, para evitar que este tipo de situaciones se vuelvan a repetir.

“Tiene que mandar el mensaje de que ha destituido a los ministros de Estado a cargo de eso, independientemente si sabían o no sabían, ese es el mensaje que está esperando la comunidad”, enfatizó Álavarez en RPC Radio.

Añadió que pueden hacerse cambios y reforzar la seguridad, “pero sino manda un mensaje de que esos ministros van para afuera, por aquello que en derecho uno aprende que se llama el deber de vigilar o el deber de supervisar, no va a pasar absolutamente nada y no estará lejos el momento en que volveremos a tener otra matanza como esa, quizá no tan grande, pero va a ocurrir porque las armas no entran volando, las armas entran a ciencia y paciencia de los encargados de la seguridad de esos centros penitenciarios”.

Por su parte el ministro de Seguridad, Rolando Mirones, reaccionó ante los señalamiento de debe haber destituciones, señalando que todos tienen derecho a tener una opinión y se la respeta, sin embargo, considera que no se le debería pedir a alguien que está haciendo su trabajo que renuncie.

“Pedirle a una persona que está haciendo su trabajo que renuncie, es exactamente lo mismo que un bombero esté apagando un fuego y le digan no siga apagando el fuego porque tú eres el culpable, no señor, nosotros somo parte de la solución, nosotros no somos parte del problema”, indicó Mirones.

Añadió que la actual administración recibió la institución en “una situación muy difícil y créanme que yo dudo mucho que hayan voluntarios que quieran venir a hacer el trabajo de nosotros, nosotros sabíamos a qué nos enfrentamos, las situaciones que había y estamos dispuestos a arreglarlas, las opiniones que tengan cualquiera yo se la respeto, estamos en una democracia y tienen derecho a opinar, nosotros vamos a seguir haciendo nuestro trabajo”.

Por otro lado, Richard Morales, indicó que para encontrar una solución al problema actual del sistema penitenciario, además de la remoción de las autoridades responsables del mismo, deben haber una transformación profunda ya que el problema no se arregla simplemente removiendo a la persona.

“Si no se llevan a cabo los cambios se continuará teniendo un sistema penitenciario donde siguen operando las mismas pandillas, donde sigue habiendo colusión con la Policía, con los custodios, claro que el problema es un problema profundo y es que nuestro Estado ha sido corrompido ha sido penetrado por el dinero sucio y tiene que haber un proceso de purga a lo interno de nuestras instituciones, de investigación profunda para que podamos llegar al fondo de eso”, puntualizó.

Con colaboración de Saúl Quintero, periodista de RPC Radio.