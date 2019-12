Teiga Castrellón • 23 Dic 2019 - 12:02 PM

El magistrado de la Sala Primera de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, Olmedo Arrocha, dejó clara su intención de querer presidir este Órgano Judicial.

Arrocha manifestó que en la entidad no ve planificación y esta es muy importante para la administración de justicia, que es lo que más pide el pueblo panameño.

El magistrado destacó que en los nueve meses que lleva de asumir el cargo de magistrado ha detectado en el Órgano que hay mucha agitación y es un barco a la deriva.

"Los 5,544 funcionarios que comprenden el Órgano Judicial llegan todos los días a su trabajo, pero a la rutina, la rutina que es la administración de justicia, es un importante servicio al público que realiza el Órgano Judicial, pero más allá de esa rutina de administrar justicia no hay metas, no hay planificación clara, dónde queremos la administración de justicia en 10 años, 20 o 25 años", sentenció Arrocha.

El magistrado señaló que lo que es la Junta Directiva del Órgano Judicial, que la conforman los magistrados, es la que debe ver la administración y planificación, pero lo que sucede es que no todos los que llegan a los puestos de magistrados cuentan con una preparación organizativa.

Arrocha considera que lo primero que hay que hacer es romper el hermetismo que hay en el Órgano.

"Hay que abrirnos a la sociedad, hay que darle participación a todos y todas para que aporten sobre cuál es su visión, qué es lo que piensan que debe ser la administración de justicia y que nos den la oportunidad, incluso a nosotros, de sacarlos de algunos mitos", explicó el magistrado.

Ante esta experiencia el magistrado Arrocha reveló a RPC Radio que sí está considerando aspirar a presidir la Corte Suprema de Justicia.

"Yo estoy considerando, efectivamente, aspirar a presidir la Corte Suprema de Justicia, pero no es si quiero o no quiero. A mi no me interesaría ser el presidente de la Corte Suprema de Justicia por solamente detentar el poder o quedar en los anales de la historia registrado como, 'ah bueno Olmedo Arrocha Osorio es el presidente'. El presidente de la Corte Suprema de Justicia que ahí se siente es alguien que tenga visión de futuro, que tenga visión de gestión de cambio, que tenga claridad sobre que nosotros no podemos seguir aislados del mundo, que tenga conciencia de que tenemos que reconectarnos con la sociedad, de que tenemos que tener liderazgo y por eso yo aspiraría", destacó Arrocha, quien no dejó por fuera que necesitaría el apoyo de sus colegas.

Arrocha aseguró que no ha hecho un estudio para ver su popularidad sobre los otros compañeros, pero si manifestó que en caso de existir otro candidato con este tipo de propuestas lo apoyaría en su candidatura y lo haría comprometerse con sus propuestas.

Finalmente, Arrocha expresó sobre el caso del diputado Arquesio Arias que aunque debe mantener reserva de esta investigación sí han ido varias veces a la comarca Guna Yala y que continuarán yendo para recabar más información para este caso.