Milagros Córdoba • 6 Feb 2020 - 02:07 PM

El presidente de la República, Laurentino Cortizo informó que están trabajando en el diseño de un proceso legal a través del cual se buscará dar de baja a las unidades de la Policía Nacional que no cumplan con su deber. “Quienes no cumplen ese lema, son traidores, traicionan a Dios y a la patria y esas unidades no las necesitamos en la Fuerza Pública”.