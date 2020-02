Suspenden saludo de paz en misas como medida de prevención por coronavirus

Catherine E. Perea • 6 Feb 2020 - 05:39 PM

El arzobispo metropolitano, José Domingo Ulloa informó este jueves que como medida de prevención ante el nuevo coronavirus, se tomó la decisión de suspender el saludo de paz en las misas.

Ulloa pidió a la ciudadanía no replicar información no oficial para no crear un ambiente alarmista y reiteró que la única fuente de informacioón oficial es el Ministerio de Salud (Minsa).

También lamentó que un sector de la sociedad haya rechazado acoger a los estudiantes panameños becados que regresaron de China.

“Podemos entender la preocupación más no la forma en que han protestado. Es importante recordar a los fieles cómo vivir en solidaridad”, manifestó Ulloa mediante un comunicado.

Hasta el momento, en Panamá no se ha atendido ningún caso del nuevo coronavirus.

La ministra de Salud, Rosario Turner advirtió que sancionarán a las personas que estén creando falsas alertas sobre el coronavirus.