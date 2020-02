Nimay González • 7 Feb 2020 - 08:33 AM

El diputado de la bancada independiente, Juan Diego Vásquez, cuestionó este viernes la discusión en primer debate del proyecto de reformas al Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, en el que se eliminan varios artículos relacionados con temas como el no pago por inasistencia y se agrega otro que permitiría a los diputados faltar hasta 60 por periodo.

Publicidad

“El tema de que el diputado que no asistía no se le pagara eliminado, cambiaron lo que yo había tratado de crear que era poner licencia por maternidad, enfermedad y por misión oficial, a que el diputado pueda faltar 60 días en cada período de sesiones, sacaron lo que yo eliminaba de los beneficios, incluyen a mi juicio ilegal e inconstitucionalmente, que la directiva le asignará a nuestros suplentes un trabajo y además le asignará emolumentos por ese trabajo”, detalló Vásquez.

Indicó que el proyecto que él había presentado junto a otros diputados contenía un total de 78 artículos, sin embargo, la iniciativa que está siendo discutida fue presentada el jueves por los diputados Roberto Ábrego, Raúl Pineda y Gonzalo González, únicamente contiene 34 artículos.

Ante esta situación, hizo un llamado a los diputados Génesis Arjona, Ana Giselle Rosas, Elías Vigil y a los otros miembros de la Comisión a que durante la reunión que sostendrán el próximo martes dejen claro que se quieren cambios reales al Reglamento Interno.

“Con el solo hecho de que se apruebe que la discusión va a ser con un documento, no solamente cortado sino contrario a la voluntad que claramente los ciudadanos han dejado de que quieren una Asamblea transparente, que trabaje, y donde el que no vaya no cobre, significará que esos diputados serán cómplices, yo ayer me fui de la comisión porque iba a ser un circo y fue un circo, dirigida por quien a mi juicio es un payaso que intenta mantener la Asamblea en una pésima condición”, enfatizó.