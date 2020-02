Nimay González • 11 Feb 2020 - 01:47 PM

Dos funcionarios de la Autoridad Nacional de Aduanas que laboran en uno de los puestos fronterizos de Paso Canoas, en la provincia de Chiriquí, presentaron este martes ante el Ministerio Público una denuncia por la agresión física que sufrieron por parte de varias personas.

Kenia Sánchez, quien fue una de las afectadas, explicó que la agresión fue ocasionada por cuatro personas que son familiares de un menor de edad al que ella denunció ante Servicio Nacional de Fronteras luego de que el jóven, que es ayudante de un bus en el que se transportaba, la tocó en parte de su cuerpo.

Posteriormente los dos hombres y dos mujeres familiares del menor llegaron a su puesto de trabajo donde la golpearon, así como a un compañero de trabajo que trató de socorrerla.

“El abuso a las mujeres en un bus, yo me imagino que como me pasó a mí le debe de haber pasado a muchas mujeres que les faltan el respeto y eso es acoso sexual y si uno pone la queja, como era menor de edad vemos que los padres y los familiares nos agredieron, esperemos que nuestros jefes como han dicho no lo van a dejar así y nos van a dar todo el apoyo que necesitamos”, declaró Sánchez.