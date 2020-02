Linda Batista • 13 Feb 2020 - 12:19 PM

El alcalde capitalino, José Luis Fábrega, dijo este jueves que la consulta ciudadana sobre el Plan de Recuperación de Espacios de uso Público y Playas de la Bahía de Panamá, se desarrollará de todas todas formas a mano alzada, aún sin la participación del Tribunal Electoral.

“Las consultas continuarán, se tomarán otras acciones pero todas transparentes... el presupuesto general del Estado y todas las leyes del país se han aprobado levantando la mano. No veo problema”, sostuvo el alcalde.

Agregó que si la votación se hace por papeletas, le dirán que “metió papeletas de más” por lo que se mantendrá la votación a mano alzada en la presencia de notarios, miembros de la Policía Nacional, personal de la Secretaría de Descentralización y del MUPA.

Esto, luego que los magistrados del Tribunal Electoral indicaran que no participarán dado que “el proyecto municipal se presentará bajo la modalidad prevista en la Ley de Descentralización, que no implica ninguna votación, razón por la cual no será necesaria la participación del Tribunal Electoral”.

Tras esto, Fábrega invitó a todos los residentes del distrito capital a la consulta. “Se les mostrará un vídeo, se les hará una presentación por parte del arquitecto Tomás Sosa y yo (José Luis Fábrega), para pasar a la votación”, señaló.

Además, detalló que solo ofrecerán botellas de agua y no refrigerio “para que no se malinterpretara como compra de votos”.