Odalis Núñez • 18 Feb 2020 - 07:17 PM

La Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional aprobó este martes en el primer debate el primer bloque del proyecto del texto único para reformar el Reglamento Orgánico del Régimen Interno del Órgano Legislativo.

Este es el primero de tres bloques. Se decretó un receso hasta nueva sesión, para la discusión del segundo bloque en primer debate.

Las modificaciones presentadas por el diputado de la bancada independiente, Juan Diego Vásquez al proyecto le fueron negadas, el cual mostró su disconformidad en medio del debate ya que a su juicio dicha iniciativa no llena las expectativas en materia de transparencia y rendición de cuentas

“Eliminaron la sanción a los presidentes de Comisión que no llaman a sesión, esa es otra presidente de Comisión que se sientan sobre 30 y 40 proyectos de Ley a discutir, ya que si no eres de mi partido, o usted no me cae bien o ese tema no me gusta no lo discuto, toda vez que no me atrevo a votar en contra”, dijo Vásquez.