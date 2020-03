Nimay González • 3 Mar 2020 - 02:28 PM

Rigoberto González, procurador de la Administración, dio a conocer este martes que solicitará un informe a la defensora del Pueblo, Maribel Coco, con relación a varios temas abordados por ella durante una entrevista en un medio local, las cuales han generado múltiples críticas.

“Fueron sus propias palabras que han dado lugar a cuestionamientos, eso obliga al Procurador de la Administración que recae en mi persona, a tener que en sus momento pedirle a ella que nos haga un uniforme con respeto a ciertos temas que ella allí abordó y que son de conocimiento público”, indicó González.

Esto luego de que la Red de Derechos Humanos de Panamá hizo un llamado al Procurador de la Administración para que investigue a Coco por supuesto tráfico de influencias, enfatizando que la misma “ha caído en las garras del clientelismo y el rejuego de intereses, debilitando su labor de defensa y promoción de los derechos humanos en Panamá”.

“Urge que se investigue y tenga una sanción ejemplar pues con este proceder aceptado como normal por esta funcionaria, coloca en riesgo la integridad de la institución de derechos humanos, abriendo la puerta a intereses particulares en perjuicio de la transparencia, la justicia y el combate a la corrupción”, indica la Red de Derechos Humanos.

Además exige a la Asamblea Nacional que la misma sea separada del cargo y proceda con el nombramiento inmediato del nuevo Defensor o Defensora del Pueblo, proceso que se mantiene estancado en ese órgano del Estado.

Por su parte, Maribel Coco indicó que las declaraciones dadas en una entrevista a la periodista Flor Mizrachi en el diario La Prensa, fueron tergiversadas y sacadas de contexto, y que si el Procurador de la Administración quiere pedir un informe, tiene todo el derecho de hacerlo y ella contestará.

“Ese tema no lo voy a tocar porque se tergiverso todo lo que yo hable… (el Procurador) tiene todo el derecho de pedir el informe, nosotros contestaremos... ese tema no voy a tocar porque se dijo situaciones allí que yo no dije, no voy a aclarar nada porque va a pasar lo mismo que se está tergiversando todo lo que digo, se sacó de contexto todo lo que dije”, indicó Coco.