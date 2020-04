Teiga Castrellón • 31 Mar 2020 - 07:30 PM

Luego del informe del Ministerio de Salud donde revelaba 30 defunciones y los 1,181 casos positivos de coronavirus en Panamá el presidente de la República, Laurentino Cortizo, se dirigió a la nación para enviar un mensaje en el que señaló las medidas sanitarias y económicas que han decidido tomar para mitigar el efecto de esta pandemia.

El mensaje a la nación de parte del presidente nace después de reunirse con sus ministros y directores de entidades en el Consejo de Gabinete de este martes donde se dispuso ejecutar y estudiar unas 106 medidas económicas para luchar contra los efectos del coronavirus actualmente y a futuro, de éstas Cortizo indicó que unas 26 ya se han tomado, otras 50 se aplicarán en los próximos 45 días; y 29 proyectos y medidas en evolución, “para cuando salgamos de esta guerra”.

Además la próxima semana se decidió que todos los funcionarios públicos, a excepción de los de salud, bomberos, educadores, fuerza pública, que devengan de mil balboas hacia arriba aportarán al fondo solidario de Panamá.

El mandatario reiteró la decisión de aplicar una moratoria durante tres meses (abril, mayo y junio) para los compromisos bancarios, como préstamos hipotecarios, de automóviles y personales, y destacó que mientras dure la crisis “no habrá corte de electricidad, del servicio de agua potable, teléfono e internet, “pero, por favor, los que pueden pagar, ¡háganlo, porque eso es ser solidario!”.

El presidente indicó que comparten que tienen varios frentes, muy coordinados, destacando en primera instancia el frente salud.

“Por favor quédese en casa, nos ayudará muchísimo a ir por el camino correcto, lavarse las manos, utilizando bien el agua, reflexionemos, vamos a hacer las cosas bien", manifestó Cortizo.

El mandatario señaló que las decisiones desde el punto de vista sanitarias son tomadas en base a evidencias y no a caprichos, "no estamos para prometer lo que no se puede cumplir, no estamos para estar improvisando, estamos para sobrevivir, son decisiones que emanan del equipo de salud donde está la ministra, director de la CSS, doctor Alfaro de la OPS y el doctor Sáez-Llorenz, entre otros".

Sobre la llegada de la época lluviosa al país Cortizo indicó que se espera que muchos se resfríen y esto se confundirá con coronavirus, por eso se dispuso comprar pruebas y ya está por llegar un primer embarque con 1 millón 500 mil pruebas para el tema de la influenza y de ahí tomar la decisión de avanzar con el tema de las vacunas.

Cortizo indicó que el hospital modular está avanzado en un 50% y esta noche se iniciará la instalación del aire acondicionado, del cual agregó es especial por tratarse de un hospital.

Medidas de asistencia social

En cuanto al frente de asistencia social, el mandatario recalcó que el Plan Panamá Solidario, será un programa de alivio y está diseñado por área organizacional de país.

"Se busca beneficiar a un millón de personas con este programa, en la compra de alimentos y medicamentos", indicó Cortizo.

Sobre las libretas de bonos indicó que estas serán de 80 balboas, dividas en cupones de B/. 20, el presidente invitó a los panameños beneficiados con este bono a ser eficientes y a que lo administren bien por semanas.

Agregó que las bolsas de comidas serán para áreas vulnerables, el Panamá rurla agrícola y en ciertas zonas de la capital. Y los Bonos serán para el Panamá de los barrios y los panameños de clasee media que no están trabajando.

Por último, Cortizo aseguró que no se dejarán de pagar subsidios como 120 a los 70, Ángel Guradián, Red de oportunidades, entre otros.